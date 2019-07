PARIGI. – Ultima vampata di caldo torrido nel nord Europa, prima del progressivo ritorno a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo l’inverosimile fiammata di ieri a Parigi e in altre zone di Francia, Olanda e Germania, nuovi record sono stati battuti in Belgio dove la temperatura ha toccato i 41,8 gradi centigradi a Bekijnendijk, nella regione del Brabante fiammingo, un nuovo massimo storico per il Paese dal 1833.

L’afa ha portato alla chiusura temporanea e per alcune ore dell’Atomium: è la prima volta nella storia che il monumento simbolo di Bruxelles chiude per queste ragioni. Caldo da Guinness anche in Lussemburgo, dove il termometro è salito fino a 40,8 gradi.

Malgrado questi ultimi picchi, sostengono i meteorologi, l’Europa sta comunque progressivamente tornando a respirare, con un calo, anche drastico, delle temperature e l’annunciato arrivo di temporali anche violenti. Ieri la colonnina di mercurio si era spinta ben oltre i 40 gradi in Paesi come Francia, Germania e Olanda.

Questa mattina, Météo France ha revocato l’allerta rossa, equivalente ad un'”alerta sanitaria”, decretata nei giorni scorsi in 20 dipartimenti francesi, tra cui Parigi. Ieri la capitale francese ha raggiunto il picco storico di 42,6 gradi, una cosa mai vista dall’inizio dei rilievi meteo nel 1873.

Mista alla siccità la cosiddetta ‘”canicule’”- come chiamano in Francia gli episodi di caldo intenso – ha causato anche oggi danni all’agricoltura, con migliaia di ettari bruciati dagli incendi in regioni come la Normandia e gli Hauts-de-France.

Ma anche nella Francia centrale, dove circa 600 maiali sono morti nel rogo di una fattoria attribuito al caldo.

Disagi anche al traffico ferroviario. Per motivi tecnici legati alla calura estiva, i treni Thalys che garantiscono i collegamenti ad alta velocità tra Francia, Olanda, Germania e Belgio sono stati costretti a circolare a velocità ridotta e molti di essi sono stati annullati.

A questo si è aggiunto in mattinata un guasto elettrico che ha causato la temporanea interruzione dei treni in arrivo e in partenza dalla stazione gare du Nord di Parigi, incluso Thalys ed Eurostar per Londra. Una problema ripristinato a metà giornata.

Anche in Inghilterra, dopo i 38,1 gradi centigradi di ieri a Cambridge, la colonnina di mercurio è tornata a livelli più accettabili, ma il traffico ferroviario intorno a Londra ha segnato forti rallentamenti, se non annullamenti, a causa dei roghi lungo la ferrovia.

Annullati anche alcuni voli in partenza da London-Gatwick e l’aeroporto di Heatrhrow. Ieri nel Lincolnshire si è invece verificato un vero e proprio ottovolante climatico, con la temperatura salita e poi ricaduta da 22 a 32 gradi in appena un’ora. “Wow”, è l’ironico tweet del Met Office britannico, che ha attribuito il fenomeno ai temporali.

In Scandinavia, il termometro oscilla tra i 30 e i 35 gradi, in particolare, in Finlandia, dove i servizi meteo confermano l’allerta per il fine settimana e i bagnanti cominciano a