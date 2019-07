(ANSA) – BELLUNO, 26 LUG – Forti temporali hanno colpito nel pomeriggio l’alta provincia bellunese, creando problemi soprattutto per frane e colate di detriti. Il Passo Pordoi, sul lato veneto, è stato chiuso per la presenze di cinque colate di fango e sassi, innescate dal maltempo. Sul posto sono all’opera i tecnici di ‘Veneto Strade’, che contano di poter riaprire al transito il passo entro domani. Alcuni motociclisti in transito sul Passo sono stati bloccati dalle colate scese sulla strada, e sono stati soccorsi e portati in sicurezza dai vigili del fuoco. Forte maltempo e disagi anche sul Passo di Valparola e su quello di Fedaia. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha allertato la protezione civile, per far fronte alle situazioni di rischio che potrebbero determinarsi nelle prossime ore su altre zone del bellunese, dove ha iniziato a piovere con violenza.