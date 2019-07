(ANSA) – ROMA, 26 LUG – “Terribile naufragio al largo della Libia. I morti potrebbero essere 150, una tragedia che lascia atterriti. Lo sgomento è ancora maggiore nel pensare che questi morti possano essere dei ‘rischi calcolati’ di chi vuole imporre l’immigrazione illegale di massa in Europa. Oggi più che mai bisogna insistere per un blocco navale europeo al largo delle coste libiche, per impedire la partenza dei barconi, fermare la tratta di esseri umani e con questa le morti in mare”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.