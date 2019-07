(ANSA) – FIRENZE, 26 LUG – Tre lavori in marmo di Fabio Viale, di cui due inediti, in mostra nella sede della Galleria Poggiali all’Ex Fonderia Luigi Tommasi di Pietrasanta (Lucca), dal 27 luglio al 30 agosto, per la personale ‘Black fist’. Il primo lavoro inedito, chiamato proprio Black fist, è una mano che indossa un guanto nero chiusa a pugno, realizzata in marmo nero con sorprendete minuziosa qualità nei dettagli della pelle nera e nelle pieghe anatomiche. Altro lavoro appositamente concepito per la mostra è Kouros, l’epidermide di un busto in marmo bianco, con tatuaggi in inchiostro nero appartenenti al linguaggio della mafia russa. Il terzo lavoro, Torno subito, è invece un doppio acciaio specchiante accostato ad angolo retto su due pareti contigue, sul quale sono applicati circa dodici metà di aerei di carta sottilissimi in marmo bianco la cui riflessione genera l’illusione della loro interezza.