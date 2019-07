(ANSA) – ROMA, 26 LUG – In Spagna, ormai, ne sono certi: Gareth Bale, ex ‘Mister 100 milioni’ del mercato europeo, da qualche tempo in esubero nel Real Madrid, starebbe per accasarsi con il Jiangsu Suning. Il gallese, secondo quanto riporta il sito online di Marca, sarebbe stato strappato a un ritorno nel ‘suo’ Tottenham e a un’altra squadra del campionato cinese, lo Shanghai Shenhua, che gli avrebbe addirittura offerto un contratto da 25 milioni all’anno. Bale, con l’accordo che lo porterebbe al Jiangsu Suning, guadagnerà invece qualcosa in meno: circa 22 milioni. Da tempo il giocatore non rientra nei piani di Zinedine Zidane.