ROMA. – La Ferrari piazza un convincente uno-due nel venerdì di prove libere del Gp di Germania. Le Rosse dominano entrambe le sessioni nel caldo di Hockenheim prima con Sebastian Vettel e poi con Charles Leclerc – suo il miglior tempo di giornata con 1’13”449 – e si dimostrano all’altezza di Lewis Hamilton, nettamente il più veloce in casa Mercedes ma oggi in difficoltà nei confronti dei rivali di Maranello.

Se si tratta di un sussulto o di qualcosa di più consistente da parte del team del Cavallino si vedrà domani, quando è previsto un deciso abbassamento delle temperature e c’è forte rischio di pioggia, ma rispetto a quanto si era visto a Silverstone i passi avanti sono evidenti.

L’aria di casa ha rinvigorito Vettel, il quale nel primo turno di prove ha sfruttato al meglio le gomme soft sfiorando nel suo giro top il muro dell’1’14”, mentre Leclerc è rimasto un po’ più staccato (+0”255) tenendosi comunque dietro Hamilton, che peraltro ha usato le più lente gomme medie, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, autore anche di un’escursione sulla ghiaia.

Con le temperature ancora più alte del pomeriggio, Leclerc ha messo la freccia sorpassando il compagno di squadra e stampando un interessante 1’13”449, che nè Vettel (+0.124) nè Hamilton (+0.146), anche loro con le soft, sono riusciti ad avvicinare. Bottas e Verstappen sono rimasti a oltre sei decimi dal monegasco, che ha fatto la sua figura anche nel long run con le gomme dure, mentre Hamilton è apparso il più a suo agio con le medie. Hanno contenuto il distacco da Leclerc entro il secondo anche un reattivo Romain Grosjean, sesto con la Haas, Lance Stroll con la Racing Point e Kimi Raikkonen, ottavo con l’Alfa Romeo. In ombra, invece, Antonio Giovinazzi, solo 17/o.

“Sono contento di come è andata, anche se abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo per cercare di trovare il ritmo. Abbiamo margine per andare più veloci”, ha commentato Vettel che si augura per domani una gara calda: “Sarebbe più dura ma a me piace sudare…”.

Anche Charles Leclerc ‘tifa’ per un clima torrido, visto che “sicuramente quando fa caldo per noi è meglio. Peccato che non rimarrà per tutto il fine settimana”. Il monegasco ha detto di aver avuto un “feeling buono ma c’è tanto lavoro da fare”. Il dato migliore, a suo avviso, è legato all’esito del long run, che è stato “molto positivo”.

Verstappen, nonostante il quinto tempo, ritiene che la Red Bull sia “più vicina di quanto sembri” alle Ferrari, cosa che non si direbbe guardando alla prestazione del compagno di scuderia Pierre Gasly. Già indietro nei tempi da qualifica (solo 15/o), nel finale della seconda sessione si è schiantato all’ultima curva: macchina semidistrutta, lui incolume e bandiera rossa obbligatoria.

Un nuovo brutto segnale da parte del francese che non ‘ingrana’ nel team angloaustriaco. Intanto, in casa Mercedes si discute del rinnovo di Bottas, non garantito. “Meriterebbe di rimanere per quanto sta facendo ma decideremo ad agosto” ha detto a Sky il team principal, Toto Wolff. Il mercato piloti sta per entrare nel vivo e per molti le due gare prima della sosta saranno quasi un esame per guadagnarsi la conferma.