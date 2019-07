CARACAS – La saltatrice Yulimar Rojas e lo spadaccino Rubén Limardo sono le punte di lancia della spedizione venezuelana nei Giochi Panamericani che prenderanno il via, oggi, nello stadio Nacional de Lima.

L’incaricata di far sventolare il tricolore nazionale nella cerimonia d’apertura é la judoka Elvismar Rodríguez, che ha vinto la votazione come la portabandiera della spedizione creola. La campionessa dei tatami non solo é una possibile medaglia in questi giochi, ma anche in chiave Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Anche se la cerimonia d’apertura é in programma stasera, alcuni sport hanno iniziato a competere com’é il caso del beach volley. La coppia creola con Rolando Hernández e José Gómez ha battuto per 2-0 (21-18 e 21-19) quella del Guatemala. Mentre la nazionale di softball é stata battuta per 8-3 da quella degli Stati Uniti.

Il Venezuela sfilerá nello stadio Nacional di Lima con 287 atleti che saranno impegnati in 34 discipline sportive dove spiccano: atletica, badminton, beach volley, bowling, canottaggio, ciclismo, ginnastica, golf, judo, ippica, nuoto, pallacanestro, pallanuoto, pugilato, scherma, sollevamento pesi, surf, tennis, tennis tavolo ed altri.

Ventuno di queste discipline sportive in gara assegneranno pass per i giochi olimpici di Tokyo 2020. L’unica venezuelana con un posto garantito per la terra del sol levante é Yulimar Rojas.

Ai nastri di partenza, la meta della spedizione creola in questi Giochi Panamericani é quella di portare a casa 10 medaglie d’oro e chiudere all’ottavo posto il medagliere. Per riuscire a realizzare questo sogno ha in rosa campioni come: Elvismar Rodríguez (judo), Robeylis Peinado (salto con l’asta), Antonio Díaz (karate), Ruben Limardo (scherma), Daniel Dhers (BMX), Francisco Bellorin (surf), Orluis Aular (cilcismo e recente vincitore della Vuelta al Venezuela) e gli italo-venezuelani Jefferson Milano (BMX), Julio Iemma (tiro), Jorge “pichu” García Catanese (golf).

Un pizzico d’Italia presente a Lima 2019. La cerimonia d’apertura dei Giochi Panamericani sarà a carico della ditta italiana Balich Worldwide. Questa ditta in passato ha organizzato le cerimonie d’apertura dei Giochi Olimpici di Rio 2016, Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e Sochi 2014.

Un po’ di storia – Il Venezuela ha partecipato a tutte le edizioni dei Juegos Panamericanos organizzati fino ad oggi. La prima presenza risale a Buenos Aires 1951.

La miglior prestazione della delegazione creola é stata nel 1983, quando i giochi furono disputati a Caracas e dove chiuse al quinto posto con 73 medaglie: 12 ori, 26 argenti e 35 bronzi.

Nel 2003, a Santo Domingo, il Venezuela ha vinto più medaglie d’oro ed ha chiuso al sesto posto con 64 medaglie: 16 ori, 21 argenti e 37 bronzi. In quest’occasione la spedizione creola ha vinto l’oro nella pallavolo maschile, questa era la seconda occasione che il Venezuela faceva risuonare il “Gloria al bravo pueblo” grazie ad uno sport di squadra. Il precedente risale al 1959, quando a Chicago il baseball portò a casa il metallo più prezioso.

Nelle ultime tre edizioni dei Juegos Panamericanos (Rio de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015) la terra di Bolívar ha sempre chiuso all’ottavo posto nel medagliere.

(di Fioravante De Simone)