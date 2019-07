CARACAS – La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma dopo la riunione straordinaria che si è svolta a Lima tra i membri dell’Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) è arrivata la conferma: “Valles del Tuy non sarà più la sede dei Giochi Bolivariani del 2021!”.

“In vista della situazione che sta vivendo il Venezuela e in ottemperanza a quanto previsto nelle norme l’assemblea ed il comitato esecutivo ha deciso di spostare la sede dei Giochi Bolivariani del 2021. La nuova sede sarà la città di Valledupar in Colombia” ha spiegato Baltazar Medina, presidente della ODEBO.

Valledupar sarà la sesta città colombiana che ospiterà i “Bolivarianos”, in precedenza avevano avuto quest’onore: Bogotá (1938), Barranquilla (1961), Armenia (2005), Pereira (2005) e Santa Marta (2017).

I giochi che andranno in scena a Vallepudar (località vicinissima al confine con il Venezuela) avranno come slogan “la leyenda se hace deporte” (la leggenda si fa sport) e faranno parte dei ciclo olimpico che porta ai Giochi Parigi 2024.

L’Organización Deportiva Bolivariana ha anche annunciato che Miranda manterrà il suo diritto di organizzare i giochi. “Se per il 2025 la situazione migliorerà e ci saranno le condizioni previste nel regolamento della ODEBO, Valles del Tuy sarà sede dei Juegos Bolivarianos”.

In caso di esito positivo, il Venezuela ospiterà per la quinta volta i “Bolivarianos”, in precedenza avevano avuto questo privilegio: Caracas (1951), Maracaibo (1970 e 1989) e Barquisimeto.

I Juegos Deportivos Bolivarianos si svolgono ogni 4 anni dal 1938 ed i paesi partecipanti sono Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Venezuela.

I giochi vengono disputati un anno prima dei Giochi olimpici. L’ispirazione per la nascita dei Giochi Bolivariani venne al loro ideatore Alberto Nariño Cheyne proprio durante i Giochi di Berlino del 1936. La prima edizione fu organizzata nel 1938 in Colombia. L’idea era unire tutti i popoli dei Paesi liberati da Simón Bolívar mediante una competizione sportiva

(di Fioravante De Simone)