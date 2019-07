(ANSA) – NUORO, 27 LUG – Una donna, di cui ancora non si conoscono le generalità, è annegata nelle acque della spiaggia della Capannina (San Giovanni) a Tortolì, in Ogliastra. La donna ha perso i sensi forse per un malore mentre faceva il bagno. I soccorsi del 118 sono arrivati poco dopo le 8.30 allertati da alcuni bagnanti, quando la donna era già stata riportata sulla battigia. I medici appena arrivati sulla spiaggia hanno provato a rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare.