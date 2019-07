(ANSA) – BOLZANO, 27 LUG – Dalle prime ore del mattino il traffico è molto intenso sull’autostrada del Brennero, soprattutto in direzione sud. Con l’inizio delle ferie scolastiche in Baviera è infatti scattato il bollino nero sull’A22. In direzione sud tra Chiusa e Trento Sud si segnalano a tratti rallentamenti e code per traffico intenso, mentre in direzione nord tra Verona Nord e Chiusa. Code ci sono anche in val Venosta e val Pusteria.