(ANSA) – TORINO, 27 LUG – Si è conclusa questa mattina, col rientro in Italia, la tournee della Juventus in Asia. I bianconeri, che ieri hanno pareggiato 3-3 l’amichevole contro una selezione coreana, sono atterrati all’aeroporto di Caselle provenienti da Seul. Mister Sarri ha concesso qualche giorno di riposo a Cristiano Ronaldo e compagni. La ripresa, come si legge sui profili social del club, è fissata per martedì.