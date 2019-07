(ANSA) – MALPENSA, 27 LUG – “Nessun disagio, la prova del fuoco è stata superata, i tempi di attesa alla security sono addirittura migliorati”. Lo ha detto Armando Brunini, ad Sea, la società che gestisce gli scali milanesi, a poche ore dall’inizio dell’ Operazione Bridge, come è stato battezzato il trasloco a Malpensa dell’intero aeroporto di Linate, che resterà chiuso per 3 mesi per lavori di ristrutturazione.