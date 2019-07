(ANSA) – ROMA, 27 LUG – Privo di Leo Messi e Luis Suarez, il Barcellona ha battuto in amichevole il Vissel Kobe, la squadra del grande ex Andres Iniesta. Nel Noevir Stadium a Kobe (Giappone), i blaugrana si sono imposti per 2-0, grazie a una doppietta di Carles Perez, esterno d’attacco classe 1998 che nella passata stagione ha debuttato nella Liga. L’allenatore Ernesto Valverde ha messo alla prova i nuovi arrivati: l’olandese Frenkie De Jong ha giocato al posto del croato Ivan Rakitic, in campo anche il francese Antoine Griezmann, prelevato di recente dall’Atletico Madrid. Era la prima volta che i catalani trovavano da avversario ‘Don Andres’ Iniesta.