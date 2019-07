(ANSA) – TORINO, 27 LUG – Il soccorso alpino è intervenuto in quota, sopra Ceresole Reale, per il recupero di un’animatrice di un campeggio parrocchiale estivo colta da un malore nei pressi dell’Alpe Pisson, a 2.150 metri. La donna, poi trasportata in ospedale, è stata recuperata dopo diversi tentativi, visto il maltempo, dall’eliambulanza del 118. L’intervento delle squadre a terra del soccorso alpino è stato comunque determinante: l’animatrice faceva parte di un gruppo composto da una novantina di minorenni, con alcuni accompagnatori adulti, non più in grado di scendere a valle autonomamente. I giovani erano infreddoliti, alcuni con principi di ipotermia, bagnati e spaventati: uno di loro ha avuto anche una crisi di panico. Fortunatamente, con la guida dei volontari del soccorso alpino, il resto del gruppo ha fatto ritorno a valle nel primo pomeriggio. (ANSA).