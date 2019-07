(ANSA) – NEW YORK, 27 LUG – Un cittadino americano è finito per errore per tre settimane sotto la custodia delle autorità che si occupano della sicurezza al confine. Il ragazzo, Francisco Erwin Galicia, ha perso 11 chilogrammi durante la detenzione nel centro di accoglienza in “condizioni disumane, senza doccia e senza potersi lavare i denti”. Nonostante fosse in possesso del suo certificato di nascita negli Stati Uniti, le autorità americane non gli hanno creduto. Galicia non parla inglese e pur essendo nato in Texas, e quindi americano, ha trascorso parte della sua vita in Messico.