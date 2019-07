(ANSA) – BERGAMO, 27 LUG – L’Atalanta si fa rimontare il vantaggio iniziale, perdendo 2-1 in casa dello Swansea City (squadra gallese di Championship, la Serie B inglese) nella prima delle tre amichevoli della propria tournée britannica. Al Liberty Stadium, nel primo tempo, a segno Josip Ilicic dopo 5′, rientrando dal vertice destro su azione di Gomez appoggiata da Castagne. Nella ripresa pari gallese al 18′, quando Hateboer per anticipare Celina insacca in spaccata di sinistro alle spalle di Sportiello (subentrato a Gollini), e 2-1 di testa di Roberts (22′) su cross dall’out sinistro di Celina. Da segnalare, nella prima metà dl match, una parata di Gollini su esterno sinistro da fuori di Bidwell (12′) e il palo colpito da Castagne (24′) su assist di Ilicic. Non ha giocato Duvan Zapata, aggregatosi solo il 25 luglio. Prossimi appuntamenti, dopo il trasferimento della squadra a Colchester, che avverrà domani, l’amichevole contro il Norwich City di martedì 30 (Carrow Road, alle 20 italiane) e l’impegno a Leicester di venerdì 2 agosto.