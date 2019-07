(ANSA) – FIRENZE, 27 LUG – Allagamenti e disagi nell’Aretino e in Valdelsa, in provincia di Firenze, a causa del maltempo. In particolare Gambassi Terme e Certaldo, nel Fiorentino, sono stati colpiti da una bomba d’acqua: in tre ore caduti 108 millimetri di pioggia. Nelle campagne di Gambassi, nella frazione Case Nuove, straripato anche il rio Petroso. Alcune famiglie bloccate in case non riuscendo, con i loro mezzi, a muoversi causa gli allagamenti nelle strade vicinali. Allagamenti di sottopassi anche ad Arezzo dove la polizia locale ha invitato a non usare l’auto. Ancora nell’Aretino c’è stata anche una forte grandinata, con chicchi di dimensioni notevoli. Decine e decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco.