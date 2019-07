(ANSA) – VARSAVIA, 27 LUG – “Lo spettro del fascismo circola in Polonia e noi non possiamo accettare la violenza contro le marce delle persone Lgbt come quella dell’ altra settimana a Bialystok”: la frase è rimbalzata oggi a Varsavia e in altre 20 città durante le manifestazione di solidarietà con i gay aggrediti da omofobi giunti da tutto il Paese per frenare il primo Gay Pride (chiamato qui Marcia per l’ uguaglianza dei diritti) svolto a Bialystok, città dell’ est del Paese. Diverse persone sono state brutalmente picchiate, e fatte bersaglio di insulti omofobi. a polizia ha fermato nei giorni scorsi 77 aggressori. I media puntano il dito anche contro la Chiesa cattolica locale, perche’ alcuni giorni prima della marcia il vescovo ausiliare Tadeusz Wojda aveva esortato i cittadini di Bialystok a reagire. Oggi in tutta la Polonia è stato condannato l’uso della forza contro i partecipanti alla marcia. “I diritti umani appartengono a tutti” è stato ribadito nel corso del raduno svolto nel centro di Varsavia.