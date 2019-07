(ANSA) – ROMA, 27 LUG – L’Italia del softball stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, battendo la Gran Bretagna (5-0) nella sfida decisiva disputata a Utrecht (Olanda). Le azzurre hanno concluso il proprio cammino, trasformando in realtà il sogno a cinque cerchi e l’epilogo non poteva essere differente perché, a tre settimane dalla vittoria dell’Europeo di Ostrava, Piancastelli e compagne hanno dimostrato di essere la squadra più forte. La vittoria odierna sulla Gran Bretagna scrive una pagina importante del softball azzurro che tornerà a respirare l’aria olimpica a distanza di 16 anni dall’ultima volta (Atene 2004) e a 20 dalla prima (Sydney 2000). La Nazionale del softball è la seconda qualificata a Tokyo dopo il Settebello e così il numero degli azzurri in possesso del pass sale a 66 (32 uomini, 34 donne) in dieci discipline differenti.