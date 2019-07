(ANSA) – ROMA, 27 LUG – A Valles, in provincia di Bolzano, dove sta svolgendo la seconda parte del ritiro precampionato, la Spal ha battuto in amichevole il Feralpi Salò per 4-1. Nelle file della squadra ferrarese hanno debuttato i nuovi arrivati Berisha e Di Francesco, mentre non hanno partecipato al test né D’Alessandro e neppure lo sloveno Kurtic. La Spal è passata in vantaggio dopo 10′ con un gol di Sergio Floccari, Valoti ha raddoppiato al 20′ e Ceccarelli ha accorciato le distanze per il Feralpi Salò al 34′. Nella ripresa, dopo 6′, è arrivato il 3-1 con Rinaldi; Dickmann ha invece calato il definitivo poker. Al 25′ Floccari ha pure sbagliato un calcio di rigore.