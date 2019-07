(ANSA) – ROMA, 27 LUG – Il Parma e i turchi del Trabzonspor pareggiano 2-2 in un’amichevole disputata a Bad Hall, in Austria. Per gli emiliani di D’Aversa in gol Jervinho, autore di una doppietta fra il 16′ e il 39′ del primo tempo; per i turchi in gol Joao Pereira al 22′ e Yusuf Sari al 20′ della ripresa.