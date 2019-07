(ANSA) – CAGLIARI, 27 LUG – Finisce 1-1 l’amichevole fra Cagliari e Leeds disputata nella Sardegna Arena. In gol Birsa al 14′ del primo tempo, pareggio degli inglesi in avvio di ripresa con Pablo Hernandez su rigore. La squadra di Maran ha schierato dal 1′ i nuovi arrivati Mattiello e Rog e proposto Oliva, zero presenze in rossoblù nella passata stagione, in regia a centrocampo. Test importante anche per il Leeds, visto che il campionato è alle porte. Bielsa ha cercato da subito schemi e gioco, provando a coinvolgere gli esterni e soprattutto il pericoloso Klich, uomo-ovunque. Ma il primo gol l’ha realizzato il Cagliari con Birsa al 14′, al termine di una bella manovra che ha portato in due secondi il pallone nell’area degli inglesi. L’ex Chievo ha rischiato di raddoppiare al 21′, ma anche il Leeds, in palla, ha sfiorato più volte il pari: bravo Cragno al 38′ su Klich. Al 4′ della ripresa rigore per gli inglesi (fallo di Bradaric su Klich) e gol di Hernandez. Partita non proprio amichevole: espulso al 39′ della ripresa Phillips.