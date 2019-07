(ANSA) – CARACAS, 28 LUG – Migliaia di persone, fra cui anche oltre 400 partecipanti al 25/o ‘Forum di San Paolo’ che raccoglie la sinistra radicale latinoamericana e mondiale, hanno sfilato per le vie di Caracas “contro l’imperialismo”, la pace e la sovranità dei popoli e a sostegno del presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Scandendo slogan del tipo ‘Non abbiamo voglia di essere una colonia nordamericana!’ – e ostentando gigantografie del ‘Libertador’ Simón Bolívar, del defunto presidente venezuelano Hugo Chávez e di Maduro – i manifestanti hanno raggiunto la Plaza Morelos, vicino al luogo dove si svolge il ‘Forum di San Paolo’. In un discorso, il vicepresidente del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha inviato un messaggio all’opposizione sostenendo che se “vuole che si faccia con le buone, ci vediamo nelle elezioni parlamentari del 2020, che sono quelle più vicine”, e se invece “vuole vederci in piazza, ci vediamo, perché a noi stare in piazza piace”.