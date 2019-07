(ANSA) – TUNISI, 28 LUG – Sono 5 i medici rimasti uccisi e 8 i feriti dell’equipe medica nel bombardamento dell’ospedale da campo di Al Zaouia, sulla strada dell’aeroporto, preso di mira dalle forze del generale Haftar. Lo rende noto la pagina Facebook del Field medicine & support center libico. “Condanniamo e denunciamo questo barbaro attacco non giustificato contro l’ospedale da campo e lo staff medico. Il personale del settore sanitario e degli ospedali e del pronto soccorso in Libia non sono un obiettivo militare né una parte nei conflitti armati”, si legge sulla pagina dell’organizzazione.