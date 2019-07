(ANSA) – MILANO, 28 LUG – Si è conclusa questa mattina, col rientro in Italia, la tournee dell’Inter in Asia. I nerazzurri sono atterrati a Malpensa dopo la gara di ieri a Macao contro il Psg, vinta ai rigori. “Abbiamo lavorato bene, stiamo crescendo. Sono contento di essere tornato in Italia, assolutamente”, le parole del tecnico Antonio Conte. L’Inter, dopo alcuni giorni di riposo tornerà ad allenarsi mercoledì ad Appiano Gentile.