(ANSA) – TEHERAN, 28 LUG – L’Iran riprenderà presto la sua attività nel reattore di acqua pesante di Arak, da cui si può ricavare plutonio, materiale fissile utilizzato nella costruzione di armi nucleari. Lo ha riferito l’agenzia Isna, citando il capo dell’Agenzia atomica nazionale, Ali Akbar Salehi. Secondo un deputato, Mehrdad Lahuti, Salehi ha dato l’annuncio durante una riunione a porte chiuse oggi in Parlamento. Nel maggio scorso, un anno dopo l’uscita degli Usa dall’accordo sul nucleare, l’Iran aveva annunciato che avrebbe gradualmente superato alcuni dei limiti imposti alle sue attività dalla stessa intesa e che avrebbe riattivato la centrale di Arak se nel frattempo gli altri Paesi firmatari (Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania) non avessero messo in atto iniziative concrete per aiutare la Repubblica islamica a far fronte alle pesantissime sanzioni imposte da Washington.