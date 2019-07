(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Il governo sta ora “lavorando sull’ipotesi” di un’uscita del Regno Unito dalla Ue senza un accordo con Bruxelles: lo ha reso noto Michael Gove, responsabile dei preparativi per un’ipotetica Brexit ‘no deal’. In un suo articolo pubblicato oggi dal Sunday Times, Gove scrive che la sua squadra punta ancora a raggiungere un accordo ma sottolinea che il “‘no deal è adesso una prospettiva molto reale”. Secondo il domenicale, il premier Boris Johnson ha detto a Gove di presiedere riunioni sette giorni alla settimana finche’ non si attuerà la Brexit. Da parte sua, Gove ha spiegato che ritocchi all’accordo messo a punto dall’ex premier Theresa May – che era stato approvato da Bruxelles ma bocciato ripetutamente in Parlamento – non sarebbero sufficienti. “Non si può semplicemente riscaldare un piatto che è stato rimandato indietro ed aspettarsi che sia più appetitoso”, ha commentato.