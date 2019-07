(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 28 LUG – “Ho appreso con dolore la notizia del drammatico naufragio, avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo, in cui hanno perso la vita decine di migranti, tra cui donne e bambini. Rinnovo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con prontezza e decisione, per evitare il ripetersi di simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignità di tutti. Vi invito a pregare insieme a me per le vittime e per le loro famiglie e anche dal cuore domandare, Padre, perchè?”. E’ l’appello di papa Francesco all’Angelus dopo l’ultimo naufragio nel Mediterraneo.