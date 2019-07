(ANSAmed) – TEL AVIV, 28 LUG – Il presidente Usa Donald Trump si è felicitato per il successo del test del missile Arrow-3 in Alaska. “Si tratta di una componente critica per la difesa anti-missilistica di Israele. Il risultato – ha aggiunto Trump, citato dall’ambasciatore Usa in Israele David Friedman – è stupefacente. Siamo molto fieri della nostra cooperazione con Israele, dei finanziamenti che abbiamo garantito, delle specializzazioni tecniche che abbiamo offerto e per aver messo a disposizione di questo test lo spazio aereo dell’Alaska”. Friedman ha aggiunto che questo “è uno splendido esempio, senza precedenti, della nostra cooperazione”.