(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Abel Hernandez, volto noto ai calciofili italiani, giocherà in Qatar. L’attaccante uruguagio, classe 1990, infatti, ha firmato un contratto che lo legherà all’Al-Ahly. Hernandez, cresciuto calcisticamente nel Palermo, squadra con la quale esordì in Serie A, era svincolato dal CSKA Mosca, dove aveva giocato nella passata stagione. E’ stato lo stesso club qatariota a dare la notizia dell’ingaggio di Hernandez, che vanta un passato anche in Inghilterra.