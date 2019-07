(ANSA) – NEW YORK, 28 LUG – L’ex Miss Michigan, alla quale è stato tolto il titolo per i suoi controversi tweet contro gli afroamericani e i musulmani, è entrata a far parte della campagna per la rielezione di Donald Trump. Kathy Zhu entra nel #WomenForTrump Coalition Advisory Board. “Facciamo rieleggere Trump”, twitta.