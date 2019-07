(ANSA) – TEHERAN, 28 LUG – “La presenza di forze straniere non porterà sicurezza, ma al contrario sarà la principale causa dell’aumento delle tensioni nella regione del Golfo Persico”. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani in merito alle proposte avanzate dagli Usa e dalla Gran Bretagna ai Paesi alleati di formare squadre navali che garantiscano la protezione delle petroliere in transito. Rohani parlava in un incontro con il ministro degli Esteri dell’Oman, Yusuf bin Alawi. Mascate ha già svolto in passato opera di mediazione fra gli Usa e l’Iran, anche se il portavoce del governo iraniano, Ali Rabiei, ha negato che questo sia lo scopo della missione che ha portato Bin Alawi ieri e oggi a Teheran. Rohani ha aggiunto che la radice delle tensioni che attraversano la regione è da ricercare nella decisione presa dagli Usa lo scorso anno di ritirarsi dal trattato sul nucleare con la Repubblica islamica.