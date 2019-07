(ANSA) – HONG KONG, 28 LUG – Per la seconda notte consecutiva, la polizia di Hong Kong ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti che hanno eretto barricate nel cuore finanziario della città. Dopo alcune ore, hanno cercato di avanzare le barriere, la polizia ha lanciato un monito e i dimostrati hanno risposto con il lancio di uova. A quel punto gli agenti in tenuta antisommossa hanno lanciato i lacrimogeni sulla folla vicino all’ufficio di collegamento de governo cinese per la città.