(ANSA) – ROMA, 28 LUG – La perturbazione che sta attraversando l’Italia continua a provocare condizioni di maltempo, con precipitazioni anche temporalesche, al Centro-Nord, seppure in graduale attenuazione, e forti venti sulle regioni centro-meridionali: lo rende noto la Protezione Civile, secondo la quale a partire da questa sera venti forti o di burrasca interesseranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e possibili mareggiate lungo le coste. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 29 luglio, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Umbria e su parte dell’Abruzzo, Basilicata e Calabria.(ANSA).