(ANSA) – ROMA, 28 LUG – “Sono soddisfatto, è stata una gara lunga. Ad un certo punto sembrava non finire mai, ma mi sono divertito tantissimo”. Torna improvvisamente il sorriso in casa Ferrari grazie alla super rimonta di Sebastian Vettel che in una gara caos per la pioggia rimonta dall’ultima alla seconda posizione. “A causa delle condizioni è stata una corsa molto dura – aggiunge il pilota tedesco – così come è stato difficile interpretare ogni volta la mossa giusta. Ma sono davvero felice. Ci è voluto tempo per prendere confidenza con le intermedie all’inizio, poi ho preso il ritmo. Sono stato pulito per gran parte della gara, ma è stata molto lunga, piena di eventi. Congratulazioni a Max, è stato bravissimo. Io ho sempre cercato di superare un pilota dopo l’altro. Dopo l’ultima Safety Car ho capito che ero abbastanza veloce, riuscivo a superare chi avevo davanti, ero più veloce. Sono stato un pochino cauto alla prima curva, poi ho dato tutto”.