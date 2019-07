(ANSA) – ROMA, 28 LUG – “Basta un errore per rovinare tutto e questo è colpa mia. Ma sembrava di stare sul ghiaccio”. Charles Leclerc non nasconde la delusione per aver chiuso sul muro il suo gp di Germania: il giovane pilota della Ferrari ammette le sue responsabilità, ma indica nelle condizioni del tracciato una concausa per l’uscita di pista. “Se posso aggiungere qualcosa penso che in Formula 1 – dice il monegasco a Sky – un asfalto come quello che c’è fuori dalle ultime due curve non può succedere. Non è possibile. Il mio non era un errore grave, ma quando sono arrivato in quel punto avevo zero grip a 60-70 km/h: sembrava di essere sul ghiaccio. Un peccato, anche se questo non mi discolpa. Imparerò da questo errore”.