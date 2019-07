(ANSA) – ROMA, 28 LUG – “A questo punto c’è anche un po’ di rammarico. Però, contentissimi per Vettel, ha fatto una bellissima gara, se l’è meritata. Credo che per lui sia un’iniezione di fiducia, importante in questa fase della stagione”. Mattia Binotto guarda con sollievo la rimonta che ha portato la Sf90 del tedesco dall’ultimo al secondo posto. “La macchina ha funzionato bene e credo che anche le chiamate dei pit stop oggi siano state tutte giuste – spiegato il team principal della Ferrari a Sky -. Quando le condizioni sono queste, la collaborazione è quella che serve. Indipendentemente dal caldo, dal freddo, dall’asciutto o dal bagnato, la macchina in questo weekend si è comportata bene”.