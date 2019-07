(ANSA) – ROMA, 28 LUG – “Quello di squadra è stato il risultato più eclatante. Tutto il gruppo ha girato benissimo non solo a livello di medaglie ma anche di piazzamenti, raccogliendo perfino meno rispetto a quanto seminato. Non vogliamo recriminare, ma in un secondo abbiamo lasciato almeno tre medaglie. Questi mondiali erano una prova generale per l’Olimpiade di Tokyo del prossimo anno e l’abbiamo superata”. Il dt della nazionale azzurra di nuoto, Cesare Butini traccia un bilancio più che positivo della spedizione a Gwanju, che torna a casa con otto medaglie (3 d’oro, 2 d’argento, 3 di bronzo), bottino record ai mondiali. “Ci sono anche cinque quarti posti – sottolinea Butini -. Abbiamo dimostrato che il progetto è valido. Ma non ci fermeremo a compiacerci, vogliamo e dobbiamo tornare a lavorare con maggiore impegno e determinazione. Possiamo contare su un ottimo gruppo con cui lavorare. Abbiamo raccolto tantissimi complimenti dai coach di tutto il mondo”.