(ANSA) – TORINO, 28 LUG – Domenica di lavoro per il Torino, alle prese con un doppio allenamento in vista della trasferta di Debrecen del primo agosto. Dopo il 3-0 dell’andata, i granata si giocano in Ungheria l’accesso al terzo turno preliminare di Europa League e mister Mazzarri non vuole lasciare nulla al caso. Questa mattina Belotti e compagni hanno lavorato in prevalenza sulla parte atletica, tra palestra e campo. A metà pomeriggio, invece, sessione tecnico-tattica, conclusa da una partitella a ranghi misti e a tempo ridotto. Unico assente Iago Falque. L’attaccante spagnolo è alle prese con un trauma alla caviglia sinistra patito nella gara di andata di giovedì sera e ha proseguito con le terapie. Possibile il suo forfait per la trasferta. Domani allenamento pomeridiano. Al termine, porte aperte ai tifosi per una sessione di foto e autografi nel cortile dello stadio Filadelfia.