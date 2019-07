(ANSA) – NEW YORK, 28 LUG – E’ caccia a due uomini per la sparatoria alla festa di quartiere di Brooklyn. Lo afferma la polizia di New York, che finora non ha effettuato nessun arresto in seguito all’incidente che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altrr 11.Nonostante la massiccia presenza di polizia ai festeggiamenti annuali dell”Old Timers Day’, chi ha sparato è riuscito a fuggire ed è in corsa una vera e propria caccia all’uomo o agli uomini per la città di New York e fuori. Le indagini sono nelle fasi iniziali e non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona o più: alcune indiscrezioni parlano di due lupi solitari che avrebbero aperto il fuoco. Non chiaro neanche il movente, con gli inquirenti che stanno cercando di capire se nel mirino ci fosse qualcuno nella folla radunata per l’evento, circa 2.000 persone. Non è chiaro neanche se la pistola recuperata sulla scena sia quella usata nella sparatoria.