(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Doccia fredda per Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, e per il team Alfa Romeo Racing, a diverse ore dalla fine del Gp di Germania, che avevano chiuso rispettivamente al settimo e ottavo posto. Gli steward hanno riscontrato un’infrazione nel punto di stacco della frizione delle loro monoposto a inizio gara, decidendo di penalizzare entrambi i piloti di 30”, col risultato di escluderli dalla top ten. Sanzione si avvantaggiano quattro piloti tra i quali Lewis Hamilton, 11/o nell’ordine d’arrivo, che si ritrova nono guadagnando due punti in classifica piloti, e Robert Kubica, che da 12/o passa a decimo, conquistando per sè e la Williams il primo punto della stagione 2019. L’Alfa Romeo ha annunciato appello contro la penalizzazione.