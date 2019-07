(ANSA) – NUORO, 28 LUG – Paura in Sardegna per un grosso incendio, spinto dal forte maestrale, che sta mandando in fumo macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a monte Pizzinnu. Le fiamme hanno attraversato la Statale 131 Dcn tra Nuoro e Olbia, che è stata bloccata. Il traffico viene deviato al Km 89 dagli uomini della Polizia stradale di Nuoro. Sul posto opera un vasto schieramento di uomini e mezzi che sta contrastando le fiamme con difficoltà a causa del buio e soprattutto per le condizioni proibitive del vento. Ancora frammentarie le notizie che arrivano dal luogo dell’incendio, ma si parla anche di auto in contromano sulla statale in fuga dal fuoco. Nel frattempo l’incendio sta mettendo a dura prova la macchina antincendio anche per l’impossibilità di contare sui mezzi aerei che non possono volare oltre il tramonto. Oltre alla stradale sono intervenuti anche i Carabinieri.