(ANSA) – NEW YORK, 29 LUG – Il capo degli 007 americani, Dan Coats, lascia l’incarico dopo mesi di ‘battaglia’ con Donald Trump. Il presidente americano nomina al suo posto il fedelissimo John Ratcliffe, repubblicano del Texas che ha incalzato l’ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, durante le sue audizioni in Congresso. “Sono lieto di annunciare che il rispettato Joh Ratcliffe sarà nominato direttore dell’intelligence nazionale. Dan Coats, l’attuale direttore, lascerà il 15 agosto. Voglio ringraziare Dan per il suo grande servizio al paese” twitta Trump confermando le indiscrezioni. L’addio di Coats arriva al termine di mesi di scontro innescati dalle ripetute critiche all’intelligence di Trump. Coats si è battuto a spada tratta in difesa dei suoi uomini. Fra i due non è mai scattato nulla: il loro rapporto è stato caratterizzato da battaglie e incomprensioni e Trump non gli hai risparmiato critiche.