(ANSA) – NEW YORK, 29 LUG – Ha lasciato i suoi due gemelli di un anno in macchina per ore e i due bimbi sono morti a causa dell’eccessivo caldo, i 42 gradi raggiunti all’interno della vettura. E’ accaduto nel Bronx, a New York, e ora il padre Juan Rodriguez è accusato di omicidio colposo. Disperato e straziato per aver ucciso i suoi figli, Rodriguez si è dichiarato non colpevole. La famiglia e gli amici lo difendono descrivendolo come un “bravo papà. Questa è una situazione orribile” dicono. Rodriguez ha lasciato i gemelli, identificati come Luna e Phoenix, in auto dalle otto del mattino fino alle quattro nel pomeriggio: sono rimasti all’interno della Honda Accord nel parcheggio dell’ospedale James J. Peters, dove Rodriguez lavora come assistente sociale. Solo alle quattro del pomeriggio, quando stava guidando per rientrare a casa si è accorto dei due gemelli ormai morti.