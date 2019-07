CARACAS.- É morto Carlos Cruz Diez, uno dei più importanti esponenti dell’arte cinetico. Aveva 95 anni e viveva a Parigi. Era considerato il poeta dei colori. Infatti, nel corso della sua attività artistica ha realizzato numerose ricerche sui colori; ricerche permisero una migliore comprensione delle sfumature del fenomeno cromatico.

La notizia è stata data con un comunicato della famiglia. Nel comunicato si sottolinea che il decesso è avvenuto per cause naturali e al momento della sua morte gli era accanto tutta la famiglia.

Le sue opere, oltre 70 anni di vita artistica, sono conservate nei più prestigiosi musei del mondo, tra cui Museum of Modern Art (MoMA), New York; Tate Modern, Londra; Centre Pompidou, Parigi e Museum of Fine Arts, Houston.

Anche in Venezuela vi sono numerose opere dell’artista. Ad esempio, “Fisiocromía” in omaggio a Andrés Bello, nella Piazza Venezuela (Caracas); l’immenso sipario della Sala dei Concerti del “Centro de Acción Social por la Música” (Caracas). La “Ambientación de Color Aditivo” nell’aeroporto internazionale Simón Bolívar, anche questa opera dell’insigne artista, è l’ultimo ricordo che hanno del Paese i venezuelani che decidono di emigrare nella speranza di una miglior qualità di vita che il Venezuela oggi non può offrire loro.