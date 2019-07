(ANSA) – ROMA, 29 LUG – “La peggiore notte della mia carriera”. L’aver raggiunto la finale Champions ma averla però persa non ripaga Mauricio Pochettino che ci torna sù in un’intervista allo ‘Standard’. “È stato il momento peggiore della mia carriera. Sono andato a casa e non sono uscito per 10 giorni – dice – Dopo la sconfitta avevo bisogno di tornare a casa, il giorno dopo sono andato in treno da Madrid a Barcellona. Lì ci sono rimasto 10 giorni e non volevo più andarmene”, ammette Pochettino che dice di aver cercato distrazioni ma senza riuscirci granchè: “Ho provato a giocare a golf, ma ho solo colpito le palline. La mia famiglia ha cercato di tirarmi su di morale ma anch’essa era giù di corda quanto me”, ha confessato Pochettino che paragona il ko contro i Reds all’eliminazione dell’Argentina ai Mondiali del 2002: “Questi sono i due peggiori momenti della mia carriera. Durante le vacanze è peggio perché ci pensi tutto il giorno, ma quando inizi ad allenarti ti lasci tutto alle spalle e il ‘fuoco interiore’ ritorna ad accendersi”.