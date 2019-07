(ANSA) – MOSCA, 29 LUG – L’oppositore russo Alexiei Navalny è stato dimesso dall’ospedale 64 di Mosca, dove era stato ricoverato ieri per una misteriosa allergia, e sta tornando in prigione: lo ha annunciato il suo medico di fiducia, Anastasia Vasilieva, che precedentemente aveva dichiarato di non poter escludere che Navalny fosse stato avvelenato venendo a contatto con una sostanza chimica tossica. La diagnosi ufficiale per Navalny, sempre secondo Vasilieva, è “dermatite da contatto”.