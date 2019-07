(ANSA) – BERLINO, 29 LUG – “Il governo federale e il ministero degli Interni tedesco hanno reso noto venerdì della scorsa settimana in Commissione europea la disponibilità a prendere migranti”: lo ha detto un portavoce del ministero degli interni tedesco, rispondendo ad una domanda sulla Gregoretti. “Il governo tedesco esprime profondo cordoglio per l’incidente che ha portato alla morte di un centinaio di migranti”, ha poi aggiunto la portavoce del governo Ulrike Demmer in una conferenza stampa.