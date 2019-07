(ANSA) – ROMA, 29 LUG – “Buone notizie! Andrò al vertice delle Nazioni Unite sul clima a New York, alla Cop 25 a Santiago e ad altri eventi lungo la strada. Mi è stato offerto un passaggio sulla barca a vela Malizia II. A metà agosto saremo in viaggio attraverso l’Oceano Atlantico dalla Gran Bretagna a New York.” Così Greta Thunberg, sulla sua pagina Facebook, conferma che – come aveva già annunciato – non andrà al summit di New York in aereo. A guidare la barca sarà Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco.