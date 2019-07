(ANSA) – BERLINO, 29 LUG – Un bambino di otto anni è stato travolto ed ucciso da un treno ad alta velocità nella stazione centrale di Francoforte, dopo essere stato spinto sui binari da un uomo. Si tratta, secondo la polizia, di un quarantenne di origine africana, proveniente probabilmente dall’Eritrea, che ha spinto il bimbo e la sua mamma, riuscita fortunosamente a salvarsi. I passeggeri in attesa sulla banchina, che hanno assistito increduli alla scena hanno rincorso l’uomo, che è stato arrestato. Secondo la Bild il quarantenne è attualmente sotto interrogatorio, non si capiscono infatti i motivi della sua azione, anche perché per gli inquirenti non ci sono relazioni tra l’uomo e le vittime. Secondo alcuni testimoni voleva spingere sui binari anche altre persone.